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Деньги за воздух: как россиян на удаленке обманывают компьютерные мастера

Карина Харитонова
21:20 02.11.2020
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пандемия, вынудившая многих россиян перейти на удаленку, стала подспорьем для компьютерных мастеров-мошенников. За простейшие работы – переустановку системы и избавление от вирусов – теперь могут выставить баснословный счет. Мошенники даже делятся между собой методичками, в которых по пунктам расписано, как обманывать доверчивого клиента.

Марина Горецкая обратилась к мастеру по объявлению на двери подъезда. По телефону сошлись на цене за ремонт – тысяча рублей.

«Когда он пришел, сел смотреть компьютер, сказал: "Да, да, да, у вас тут вирусы, сейчас я поставлю антивирусную программу, прочищу его, и все это займет полчаса". Собственно говоря, очень мило улыбался, очень мило говорил», – рассказывает женщина.

Улыбка с лица мастера пропала, когда он начал сдавать работу. С серьезным лицом мужчина принялся подсчитывать сумму. Когда она перевалила за пять тысяч рублей, Марина возмутилась и отказалась платить, так как кроме антивируса ничего не просила.

«Он начал кричать, топать ногами, я была одна дома и это было, конечно, не очень приятно, потому что он достаточно высокий мужчина, такой с мощными плечами. Мне стало, честно говоря, немножко страшно», – продолжает Горецкая.

Страшно становится, когда айти-специалист, осмотрев компьютер, начинает перечислять его «болячки». И при этом «сыплет» умными терминами. Главное – убедительно подать информацию. Во внутренней инструкции компьютерных домушников, которая утекла в сеть, так и написано. А также подробно описано, как, например, сломать жесткий диск.

Дениса Вильманова с теорией обмана познакомили на собеседовании. На практику он попал уже на первом заказе – коллега дал мастер-класс.

«Он начал копировать файлы и, то есть, если сделать отчет о системе в таком случае… они вам показывают, что у вас красное, белое, синее – все вперемешку, все разбросано и говорит… диск перегревается», – объясняет мужчина.

Брать деньги за исправление несуществующих ошибок – самый распространенный прием. Час работы настоящего компьютерного мастера стоит до трех тысяч рублей. За установку Windows, Office и несколько других программ могут взять больше тридцати тысяч рублей. Хотя то, что выделяют в отдельные пункты, обычно входит в установку операционной системы. А про некоторые услуги в нормальных сервисах и не слышали.

«Много всего приплетают, даже такие операции, которые не существуют. Даже сам просто видел прайс-лист их, спрашиваю: "А что это такое?"», – говорит мастер по ремонту компьютеров Денис Хлестаков.

Денис ремонтирует компьютеры больше десяти лет. С какими только «троянами» не сражался. Мы решили провести эксперимент: показали ему наш ноутбук со сломанным жестким диском. Починить, по его словам, стоит меньше, чем пять тысяч рублей. В три раза больше - уверяет лжемастер по объявлению.

«Жесткий диск, батарея и почистить его… Я предлагаю либо же исправить на этом диске ошибки, либо же заменить его на обычный, либо же на SSD. Если бы я себе делал, то "ссдшку" сюда поставил, чтобы раз в десять его ускорить», – озвучил свой вердикт мошенник.

Это называется «навязывание услуг», считают юристы. Цена должна оговариваться сразу. Желательно письменно. Но большинство недобросовестных мастеров работает «в тени». Никаких договоров, только квитанции от руки - с услугами по акции. По «скидкам только для вашего дома» часто платят буквально за каждое движение мышки.

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