Путин поздравил Николая Добронравова с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения поэта-песенника, актера Николая Добронравова, которому сегодня исполнилось 92 года. Глава государства заявил, его произведения артиста по праву называют поэтической летописью страны, а также добавил, что его труд является актуальным во все времена.

«Признанный мастер, автор множества замечательных стихотворений, слов к десяткам популярных песен, в своём творчестве вы воспеваете вечные ценности созидания и настоящей дружбы, любви к родине, к жизни. И потому ваши произведения, которые по праву называют поэтической летописью страны, ваш неустанный и вдохновенный труд актуальны во все времена», - сообщается в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

Путин пожелал Добронравову и его супруге, Народной артистке СССР Александре Пахмутовой здоровья, бодрости духа и благополучия.

Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов является автором множества популярных песен, среди которых «Команда молодости нашей», «Надежда», «Птица счастья», «Трус не играет в хоккей» и другие.



