Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 не влияет на плановую медпомощь

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в столице не сказывается на выполнении плана по оказанию медицинской помощи по другим показаниям.

«По загрузке коечного фонда мы даже видим высвобождение наших коек, это не может не радовать. Хотя сами цифры находятся на высоком уровне. Никаких отказов внеплановой помощи нет. Скорая помощь работает в нормальном режиме», — сказал мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее на форуме «Сильные идеи для нового времени» Собянин сообщил, что в столице развернули около 8 тыс. дополнительных коек в больницах, а также выстроили работу всех звеньев здравоохранения.

По данным оперштаба, в Москве за минувшие сутки выявили 6 575 новых случаев инфицирования коронавирусом. 5 245 человек выздоровело

за сутки, скончалось - 75. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в столице достигло 553 713.