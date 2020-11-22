СМИ узнали о возможном росте коммунальных платежей в новом году

Россиян в следующем году может ожидать некоторое повышение цен на услуги ЖКХ. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец». В своих прогнозах издание ссылается на специалиста в области ЖКХ, директора Организации народного контроля Наталью Чернышеву.

По ее оценке, повышение тарифов будет зависеть от региона - в среднем показатель может составить четыре-шесть процентов.

«Скорее всего, в 2021 году ресурсоснабжающие компании будут лоббировать повышение на больший процент, чтобы постараться покрыть свои убытки от недополучения средств в 2020 году», - считает Чернышева.

Эксперт также не исключила последствий от отмены моратория на штрафы и отключения коммунальных услуг за неуплату. Впрочем, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее выступила с инициативой о продлении моратория.

О грядущих изменениях в платежках россиян рассказал и генеральный директор ПАО «Городские Информационные Технологии» Сергей Минко. По его прогнозам, также будут проиндексированы тарифы на газ. Средний рост составит три процента.

«Стоимость услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будут увеличены на четыре процента. Это средние показатели по России, регионы вправе устанавливать свои тарифы, которые, видимо, будут в диапазоне 3,4-6,4 процентов», - предположил Минко.

Стоит отметить, что рост тарифов не превысит уровня инфляции, которая ожидается в районе четырех-пяти процентов.