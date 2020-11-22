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МИД разъяснил позицию России по Договору по открытому небу

Ян Брацкий
11:17 22.11.2020
Власти США в ночь на 22 ноября официально завершили процедуру своего выхода из Договора по открытому небу.
МИД разъяснил позицию России по Договору по открытому небу
© Фото: Liu Jie globallookpress

Официальная Москва намерена добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в Договоре по открытому небу (ДОН) государствами их обязательств. С таким заявлением выступили в МИД России.

В настоящее время Россия внимательно отслеживает ситуацию вокруг Договора после выхода из него США, будет принимать решения исходя из интересов безопасности, заявили во внешнеполитическом ведомстве. Власти США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.

«В последние месяцы Вашингтон лицемерно заявлял о том, что в случае изменения российской позиции он может пересмотреть свое решение. На самом деле, никто у них и не думал ничего пересматривать. Это была игра на публику, рассчитанная на введение в заблуждение правительств и общественности европейских стран, призывавших Вашингтон одуматься. Как и применительно к другим договорам в области контроля над вооружениями, американская сторона целенаправленно пошла на подрыв ДОН (напомним, участие США в этом соглашении было условием его вступления в силу)», - говорится в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади не исключили, что покинувший Договор Вашингтон рассчитывает, что его союзники в Европе, с одной стороны, будут препятствовать российским наблюдательным полетам над военными объектами США в ЕС, а с другой - будут делиться своими материалами фотосъемки российской территории.

«Разумеется, для России это неприемлемо. Будем добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полетов третьим странам, не являющимся участниками ДОН», - заявили в российском МИД.

Представители внешнеполитического ведомства также отметили, что если американская сторона действительно хочет, чтобы договор продолжал эффективно работать, то им надлежит задуматься над способом снятия российских озабоченностей.

«Мы ранее неоднократно подчеркивали, что все варианты для нас открыты. Внимательно отслеживаем и анализируем, насколько слова других участников Договора соответствуют их делам. Исходя из интересов безопасности России и наших союзников, будем принимать соответствующие решения», - заключили в МИД.

Напомним, ДОН был подписан в 1992 году. Договор позволяет странам облетать территории друг друга с целью укрепления доверия. Без США в него входят 33 страны, в том числе Россия.

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