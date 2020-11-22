Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Российский ученый рассказал о способе обезвреживания коронавируса

Ян Брацкий
10:08 22.11.2020
В отличии от вакцин и антител, такой метод борьбы с инфекцией не имеет срока годности, уверен ученый.
Российский ученый рассказал о способе обезвреживания коронавируса
© Фото: Britta Pedersen, ZB, Globallookpress

Коронавирус в человеческом организме можно обмануть и поймать «на живца». В этом уверен кандидат биологических наук, биоинформатик Александр Тышковский. Он открыл способ борьбы с инфекцией при помощи белка АСЕ2, через который тот попадает внутрь здоровой клетки.

«Получается, ACE2 - наше слабое место, которым раз за разом успешно пользуется коронавирус. Но что, если превратить этот недостаток в преимущество? Рецепт инновационного лекарства очень прост: ввести в кровь зараженному пациенту дополнительные копии белка ACE2. Причем, можно даже не целиком, а только ту часть, которой он взаимодействует с вирусом», - предположил Тышковский на своей странице в Facebook.

Эксперименты показали, что добавление ACE2 надежно нейтрализует коронавирус, связывает его шипы и не позволяет проникать в здоровые клетки человеческого организма, пишет ученый. По его словам, рецептор ACE2 расщепляет гормон ангиотензин II, который провоцирует гипертензию, воспаление и цитокиновый шторм.

«Итак, ACE2 действительно подает большие надежды как новое лекарство против коронавирусной инфекции. Но насколько хорошо оно проявит себя на практике? Это мы узнаем по итогам клинических испытаний», - уверен биоинформатик.

Испытания подобного метода проводились еще в 2013 году, но тогда, вспоминает Тышковский, ученые не могли найти способ надежно «привязать» белок к вирусу. Такая связь была в сто раз слабее, чем у антител. Сегодня удалось спровоцировать необходимые мутации у АСЕ-2, которые позволили ему блокировать шиповидный белок COVID-19.

Главное преимущество этого метода от других лекарств заключается в том, что он не имеет срока годности, в отличие от антител и вакцин, уверен ученый. Введение подобной приманки для коронавируса никак не вредит организму, считает он.

Сейчас COVID-19 инфицированы более 58 миллионов человек. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса, который ведет собственную статистику на основе информации властей, СМИ и других открытых источников.

Умерли от инфекции 1 379 463 человека, вылечились – 37 167 134. Наибольшее число случаев зарегистрировано в США (12 059 686), Индии (9 050 597) и Бразилии (6 020 164). Россия находится на пятом месте с 2 047 563 инфицированными. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:03 ОПК
Видео
Виражи на грани: на какие маневры способен катер для подразделений спецназа БК-10
09:44 В стране и мире
Власти КНР объявили карантин на границе с РФ из-за вспышки COVID-19
09:06 Эксклюзив
Видео
Поплавская назвала «истерией» наложенные из-за COVID-19 ограничения на работу театров и кино
08:49 В стране и мире
Россияне назвали худшие подарки на Новый год
07:44 В стране и мире
Трамп заявил о возможности изменить итоги выборов в США
Популярное
Популярное
Видео
Раскрыты характеристики нового типа судна на воздушной подушке «Хаска-10»
На работах Леонардо да Винчи найдены бактерии и человеческая ДНК
Видео
Ледяные глыбы сбивают с Русского моста: кадры устранения последствий непогоды во Владивостоке
Видео
Начало драки из-за маски в маршрутке в Ленобласти попало на видео
Видео
Покоривший TikToк и Instagram пенсионер раскрыл секрет своего успеха
Исследователь обнаружил на снимках группы Дятлова «обломки космического аппарата»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.