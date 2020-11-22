Российский ученый рассказал о способе обезвреживания коронавируса

Коронавирус в человеческом организме можно обмануть и поймать «на живца». В этом уверен кандидат биологических наук, биоинформатик Александр Тышковский. Он открыл способ борьбы с инфекцией при помощи белка АСЕ2, через который тот попадает внутрь здоровой клетки.

«Получается, ACE2 - наше слабое место, которым раз за разом успешно пользуется коронавирус. Но что, если превратить этот недостаток в преимущество? Рецепт инновационного лекарства очень прост: ввести в кровь зараженному пациенту дополнительные копии белка ACE2. Причем, можно даже не целиком, а только ту часть, которой он взаимодействует с вирусом», - предположил Тышковский на своей странице в Facebook.

Эксперименты показали, что добавление ACE2 надежно нейтрализует коронавирус, связывает его шипы и не позволяет проникать в здоровые клетки человеческого организма, пишет ученый. По его словам, рецептор ACE2 расщепляет гормон ангиотензин II, который провоцирует гипертензию, воспаление и цитокиновый шторм.

«Итак, ACE2 действительно подает большие надежды как новое лекарство против коронавирусной инфекции. Но насколько хорошо оно проявит себя на практике? Это мы узнаем по итогам клинических испытаний», - уверен биоинформатик.

Испытания подобного метода проводились еще в 2013 году, но тогда, вспоминает Тышковский, ученые не могли найти способ надежно «привязать» белок к вирусу. Такая связь была в сто раз слабее, чем у антител. Сегодня удалось спровоцировать необходимые мутации у АСЕ-2, которые позволили ему блокировать шиповидный белок COVID-19.

Главное преимущество этого метода от других лекарств заключается в том, что он не имеет срока годности, в отличие от антител и вакцин, уверен ученый. Введение подобной приманки для коронавируса никак не вредит организму, считает он.

Сейчас COVID-19 инфицированы более 58 миллионов человек. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса, который ведет собственную статистику на основе информации властей, СМИ и других открытых источников.

Умерли от инфекции 1 379 463 человека, вылечились – 37 167 134. Наибольшее число случаев зарегистрировано в США (12 059 686), Индии (9 050 597) и Бразилии (6 020 164). Россия находится на пятом месте с 2 047 563 инфицированными.