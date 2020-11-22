Рабочий сорвался со строящегося здания в центре Москвы: первые кадры с места

Утром в воскресенье, 22 ноября, со строящегося элитного дома на Савинской набережной в Москве сорвался рабочий. «Звезда» публикует первые кадры, снятые на месте ЧП.

В настоящий момент известно, что в результате инцидента на соседний дом упала бетонная конструкция, которая повредила стены здания.

На кадрах записи видно, что на третьем этаже строения разбиты окна. Согласно предварительным данным, хозяев в момент происшествия дома не было.

Сейчас строитель находится в больнице в тяжелом состоянии.

Есть также неподтвержденная информация, что в строящемся доме уже успели приобрести квартиры звезды шоу-бизнеса.