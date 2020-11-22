Рабочий сорвался со строящегося здания в центре Москвы: первые кадры с места
Сейчас строитель находится в больнице в тяжелом состоянии.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Утром в воскресенье, 22 ноября, со строящегося элитного дома на Савинской набережной в Москве сорвался рабочий. «Звезда» публикует первые кадры, снятые на месте ЧП.
В настоящий момент известно, что в результате инцидента на соседний дом упала бетонная конструкция, которая повредила стены здания.
На кадрах записи видно, что на третьем этаже строения разбиты окна. Согласно предварительным данным, хозяев в момент происшествия дома не было.
Сейчас строитель находится в больнице в тяжелом состоянии.
Есть также неподтвержденная информация, что в строящемся доме уже успели приобрести квартиры звезды шоу-бизнеса.