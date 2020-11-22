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В России за сутки выявили 24 581 новый случай заражения коронавирусом

Анна Назайкина
10:47 22.11.2020
Темпы прироста за сутки составляют 1,2%.
В России за сутки выявили 24 581 новый случай заражения коронавирусом
© Фото: Britta Pedersen, ZB, Globallookpress

По данным оперштаба, за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 24 581 человек, причем почти у четверти инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от коронавируса удалось 18 008 пациентам, скончались - 401.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 6 575 новых случая заражения COVID-19. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 2 668 случая. Далее следует Московская область - там за сутки зафиксировали 949 заболевших коронавирусом. Наименьшее число новых случаев в Чукотском автономном округе (17) и Ненецком автономном округе (7).

Напомним, накануне сообщалось о 24 822 новых случаях инфицирования коронавирусом. Темпы прироста за сутки составляют 1,2%. Таким образом, общее количество инфицированных достигло 2 089 329.

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