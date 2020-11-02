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Россельхознадзор вводит запрет на ввоз птицы и яиц из Нидерландов

Виктория Ивашечкина
20:53 02.11.2020
Данное решение обусловлено нотифицированной в ВОЗ животных вспышкой высокопатогенного гриппа птиц.
Россельхознадзор вводит запрет на ввоз птицы и яиц из Нидерландов
© Фото: Pixabay

Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз живой птицы, инкубационных яиц и птицеводческой продукции из Нидерландов.

«Временные ограничения вводятся на поставки в Россию всего спектра птицеводческой продукции и живой птицы из Королевства Нидерланды с 3 ноября 2020 года», - говорится в сообщении на сайте ведомства. 

По словам представителей Россельхознадзора, данное решение обусловлено нотифицированной во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) животных вспышкой высокопатогенного гриппа птиц на территории нидерландской провинции Гелдерланд. Отмечается, что она возникла среди птиц 35-тысячного родительского стада предприятия, производящего инкубационные яйца.

Также отмечается, что Нидерланды не представили в адрес Россельхознадзора информацию о мерах, принятых для предупреждения распространения и ликвидации гриппа птиц.

Ограничения будут действовать до предоставления материалов о зафиксированной вспышке гриппа и мерах борьбы с заболеванием, а также до проведения переговоров с нидерландской стороной.

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