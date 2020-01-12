Хаджимба подписал документ об отставке ради стабильности в стране
Президент Абхазии сложил полномочия ради стабильности в стране, сообщает вице-президент Абхазии Аслан Барциц.
Документ вступает в силу немедленно, уточнил он. Также Барциц сказал, что вопрос участия Хаджимбы в выборах на пост президента Республики, которые пройдут 22 марта, еще открыт.
«Это мы еще решим», - передает его слова РИА Новости.
По данным в СМИ, новость сообщил депутат парламента Батал Табагуа. На данный момент около дачи собралось несколько сотен митингующих.
Оппозиционеры 9 января начали акцию протеста возле здания администрации президента, добившись проведения новых выборов в стране, а также признания прошедших итогов выборов незаконными.
Напомним, что по итогам второго тура выборов президента в Абхазии, которые прошли восьмого сентября, победил Рауль Хаджимба, набравший 47,39% голосов. По официальным данным, за Алхаса Квицинию отдали свои голоса 46,17% избирателей.