Хаджимба подписал документ об отставке ради стабильности в стране

Президент Абхазии сложил полномочия ради стабильности в стране, сообщает вице-президент Абхазии Аслан Барциц.

Документ вступает в силу немедленно, уточнил он. Также Барциц сказал, что вопрос участия Хаджимбы в выборах на пост президента Республики, которые пройдут 22 марта, еще открыт.

«Это мы еще решим», - передает его слова РИА Новости.

По данным в СМИ, новость сообщил депутат парламента Батал Табагуа. На данный момент около дачи собралось несколько сотен митингующих.

Оппозиционеры 9 января начали акцию протеста возле здания администрации президента, добившись проведения новых выборов в стране, а также признания прошедших итогов выборов незаконными.

Напомним, что по итогам второго тура выборов президента в Абхазии, которые прошли восьмого сентября, победил Рауль Хаджимба, набравший 47,39% голосов. По официальным данным, за Алхаса Квицинию отдали свои голоса 46,17% избирателей.