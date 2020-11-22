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Сходил на молебен: опубликованы первые фото Ефремова в СИЗО

Виктория Ивашечкина
00:50 22.11.2020
После молебна архиерей совершил таинство исповеди над осужденными отряда хозобслуживания и причастил их.
Сходил на молебен: опубликованы первые фото Ефремова в СИЗО
© Фото: beleparh.ru

Российский актер Михаил Ефремов, которого ранее осудили на 7,5 лет за смертельное ДТП этим летом в центре Москвы, больше недели находится в Белгородской области в СИЗО №3. Артист пробудет там до 27 ноября из-за карантина. Далее его доставят в исправительное учреждение №4 в поселке Алексеевка.

Несколько дней назад Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил визит в СИЗО, где находится Ефремов. Владыка Иоанн отслужил молебен в храме святителя Николая Чудотворца, расположенном в учреждении. На нем присутствовали осужденные хозяйственного отряда колонии, в числе которых оказался и Ефремов. 

После молебна архиерей совершил таинство исповеди над осужденными отряда хозяйственного обслуживания и причастил их. По завершению богослужения митрополит окропил всех святой водой.

Напомним, смертельное ДТП с участием артиста произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Актер допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Находившийся за рулем курьер Сергей Захаров погиб. Ефремова осудили на восемь лет колонии. Адвокатам актера удалось добиться незначительного смягчения наказания.

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