Сходил на молебен: опубликованы первые фото Ефремова в СИЗО

Российский актер Михаил Ефремов, которого ранее осудили на 7,5 лет за смертельное ДТП этим летом в центре Москвы, больше недели находится в Белгородской области в СИЗО №3. Артист пробудет там до 27 ноября из-за карантина. Далее его доставят в исправительное учреждение №4 в поселке Алексеевка.

Несколько дней назад Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил визит в СИЗО, где находится Ефремов. Владыка Иоанн отслужил молебен в храме святителя Николая Чудотворца, расположенном в учреждении. На нем присутствовали осужденные хозяйственного отряда колонии, в числе которых оказался и Ефремов.

После молебна архиерей совершил таинство исповеди над осужденными отряда хозяйственного обслуживания и причастил их. По завершению богослужения митрополит окропил всех святой водой.

Напомним, смертельное ДТП с участием артиста произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Актер допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Находившийся за рулем курьер Сергей Захаров погиб. Ефремова осудили на восемь лет колонии. Адвокатам актера удалось добиться незначительного смягчения наказания.