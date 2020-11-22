Взрывной рост: в США количество случаев COVID-19 превысило 12 миллионов

Число случаев заражения коронавирусом в США выросло на один миллион менее чем за неделю. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Количество заболевших за весь период достигло 12 019 960. Число жертв в США составляет 255 414, вылечились от заболевания 4 457 930 человек.

В России за последние сутки выявили 24 822 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в стране 2 064 748 заразившихся.