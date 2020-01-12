СМИ: Хаджимба заявил о сложении полномочий

СМИ сообщают о том, что президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал документ о добровольном сложении полномочий. Эту информацию передает Sputnik Абхазия.

По данным издания, к протестующим около дачи президента вышел депутат парламента Батал Табагуа, который сообщил данную новость. В данный момент у государственной резиденции президента Абхазии собралось несколько сотен митингующих.

Ранее стало известно, что Центральная избирательная комиссия назначила дату повторных выборов президента в связи с тем, что предыдущие итоги были признаны Верховным судом республики незаконными. Они назначены на 22 марта. По словам вице-президента республики Аслана Барцица, вопрос участия Рауля Хаджимбы в этих выборах остается открытым.