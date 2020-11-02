В Росприроднадзоре рассказали о причине появления масляных пятен на Волге

В межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия сообщили, что причиной появления масляных пятен на Волге в Нижнем Новгороде может быть выделение нефтепродуктов из земли на одном из участков. Там ранее располагались подземные мазутохранилища Сормовской нефтебазы.

Ранее СМИ сообщили о том, что на Волге были замечены маслянистые пятна. Предполагалось, что в этом месте произошел слив отработанного индустриального масла.

«Информация о сливе в Волгу отработанного индустриального масла не поступала... По изложенным в обращении фактам проводится предварительная проверка», - уточнили в управлении, передает РИА Новости.

Таким образом, на сегодняшний день в качестве одной из возможных причин явления рассматривается выход нефтепродуктов непосредственно из земельного участка в районе Бурнаковской низины.

Ведомство в 2013-2019 годах провело более 150 исследований и направило полученные материалы в минэкологии Нижегородской области для включения загрязненных участков Бурнаковской низины в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Проведение работ по ликвидации последствий загрязнения планируют провести с 1 сентября по 30 ноября.

В управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнего Новгорода рассказали, что «при патрулировании аварийно-спасательным отрядом управления в районе Верхневолжской набережной масляных пятен не обнаружено».

Ранее сообщалось, что топливное пятно размером с футбольное поле обнаружено на Волге. Зона загрязнения находилась в районе порта Кимры. В СК РФ предположили, что сброс топлива мог произойти с судна.