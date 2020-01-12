СМИ: авиабаза Балад в Ираке подверглась ракетной атаке

Семь минометных бомб упало на авиабазу Балад, в которой размещались американские войска, сообщает Reuters со ссылкой на два военных источника. В результате атаки, ранены четверо иракских солдат.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке усилилась после убийства иранского генерала Сулеймани в ходе американской операции, проведенной 3 января. По мнению лидера США, Сулеймани готовил убийства американских военнослужащих и теракты посольств страны. Иран в свою очередь обещал отомстить за смерть генерала. На следующий день после похорон главы КСИР, Иран провел операцию «Миссия Сулеймани» и выпустил ракеты по военным базам США Айн аль-Асад и Эрбил в Ираке.

На следующий день после атак, Дональд Трамп заявил о вводе «жестких экономических санкций» против Ирана.

Тем временем мировое сообщество призывает конфликтующие стороны к урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.