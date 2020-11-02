Будни «красной зоны»: как работают российские медики в разгар пандемии

Слова благодарности медикам, которые самоотверженно борются с коронавирусной инфекцией, прозвучали сегодня на разных уровнях власти, в том числе, от президента России. По всей стране врачи работают буквально на пределе своих возможностей.

Когда в переполненных палатах ждут пациенты, дорога каждая минута. В городском стационаре Анжеро–Судженска для пациентов с COVID-19 в Кемеровской области острая нехватка врачей.

В «красную зону» уже уходят работать хирурги, травматологи, неврологи. Для инфицированных они все на одно лицо – люди в противочумных костюмах, всеми силами старающиеся победить вирус.

«В таком ритме и в таком режиме мы никогда не работали. Работаем сейчас на пределе возможного. Не знаю, насколько это можно назвать подвигом… но то, что мы прилагаем максимально все свои усилия – это точно», – говорит заведующая отделением для лечения пациентов с СOVID-19, врач-невролог Юлия Харламова.

Кроме искренних слов благодарности выздоровевшие пациенты в честь своих спасителей все чаще сочиняют стихи. На прошлой неделе целую палату назвали литературной. Больничная лирика на самом видном месте – на дежурном посту. Произведения теперь уже бывших «ковидных поэтов» врачи читают всем отделением.

Инвалид второй группы, пенсионер Валерий Подгорный один из своих стихов посвятил исключительно медицинским сестрам. Говорит, если бы не они, может быть, и не справился бы с болезнью.

«Были моменты – сутки, двое – когда я понимал, что без их помощи я не выкарабкаюсь, тяжело. В первую очередь ломает психику – пропадает воля, желание жить – вот это страшно», – вспоминает он.

Утром – «красная зона» крупнейшего в Санкт-Петербурге «ковидного» госпиталя, днем – работа на отделении, вечером – учеба. Студентка первого курса медколледжа Ксения Грачева с самого начала пандемии, фактически со школьной скамьи, в качестве волонтера помогает врачам инфекционного стационара.

«Самое сложное – рассчитать свои силы, чтобы не выгореть, не устать», – делится она.

Уже больше двух недель Петербург обновляет антирекорд заболеваемости коронавирусом. Городские больницы одну за другой переводят на прием больных с COVID-19. Врачи работают сутками.



Трагичным напоминанием о самоотверженной работе петербургских медиков в период пандемии остается стихийный мемориал погибшим от коронавируса врачам. Он появился в самом центре города еще весной, сейчас здесь десятки портретов. Люди несут живые цветы, оставляют послания.

Десять процентов поражения легких, кашель, температура, пневмония. Врач-терапевт челябинского госпиталя для ветеранов войн Любовь Ежикова успела принять превентивные меры – принимала противовирусные препараты. Коварная инфекция, по всей видимости, нашла ее на работе.

«Вела прием клинических пациентов. И, по всей вероятности, там и ковидные были. Просто шли. На лбах у них не написано, что у них COVID. В основном, конечно, люди соблюдали масочный режим. Но были и такие, без масок приходили. В конце концов наш народ поймет, что это новая болезнь, пока неизученная. И что она на самом деле имеет тяжелые последствия», – говорит она.

Врач лежит в одной палате вместе с мужем. COVID-19 сразил всю семью. Но самое тяжелое уже позади. Сейчас женщина проходит курс лечения и, не исключено, что после выписки, как и многие ее переболевшие вирусом коллеги, вернется к своим пациентам.