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Депутат Европарламента заявил о необходимости отмены антироссийских санкций

Роман Захаров
09:56 21.11.2020
По мнению парламентария, такой шаг позволит укрепить доверительные отношения между странами - участницами «Нормандской четвертки».
Депутат Европарламента заявил о необходимости отмены антироссийских санкций
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости

Депутат Европарламента Жером Ривьер считает, что введенные против России из-за ситуации на Украине санкции нужно отменить. Об этом сообщает RT, ссылаясь  на поправку к рассматриваемой ЕП инициативе о принятии резолюции. При этом не уточняется, о какой именно резолюции идет речь.

Парламентарий полагает, что отмена ограничительных мер позволит укрепить доверительные отношения между странами - участницами «Нормандской четвертки»  (РФ, Германия, Франция и Украина). По его мнению, конфликт на Украине можно разрешить только с помощью переговоров, проводимых в рамках данного формата.

«Поправка: ЕП подчеркивает, что снятие санкций против России может привести к укреплению доверия между сторонами и более эффективной имплементации любых соглашений», - такие изменения, по мнению Ривьера, необходимо внести в документ.

Стоит отметить, что в изначальном варианте инициативы о принятии резолюции ничего не сказано об антироссийских ограничениях либо переговорах, призванных разрешить конфликт на востоке Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наша страна справится с введенными против нее западными государствами санкциями.

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