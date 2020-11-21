Депутат Европарламента заявил о необходимости отмены антироссийских санкций

Депутат Европарламента Жером Ривьер считает, что введенные против России из-за ситуации на Украине санкции нужно отменить. Об этом сообщает RT, ссылаясь на поправку к рассматриваемой ЕП инициативе о принятии резолюции. При этом не уточняется, о какой именно резолюции идет речь.

Парламентарий полагает, что отмена ограничительных мер позволит укрепить доверительные отношения между странами - участницами «Нормандской четвертки» (РФ, Германия, Франция и Украина). По его мнению, конфликт на Украине можно разрешить только с помощью переговоров, проводимых в рамках данного формата.

«Поправка: ЕП подчеркивает, что снятие санкций против России может привести к укреплению доверия между сторонами и более эффективной имплементации любых соглашений», - такие изменения, по мнению Ривьера, необходимо внести в документ.

Стоит отметить, что в изначальном варианте инициативы о принятии резолюции ничего не сказано об антироссийских ограничениях либо переговорах, призванных разрешить конфликт на востоке Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наша страна справится с введенными против нее западными государствами санкциями.