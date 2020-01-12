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В Москве оштрафовали водителя, сбившего Ренату Литвинову

Ирина Егорова
19:55 12.01.2020
Актрисе зашили подбородок, но с ней «уже все хорошо», сообщила она в Instagram.
В Москве оштрафовали водителя, сбившего Ренату Литвинову
© Фото: ТРК "Звезда"

Полицейские оштрафовали водителя, который сбил на Тверском бульваре в Москве актрису Ренату Литвинову.

«На водителя составлен административный протокол по статье "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения"», - передает ТАСС.

Было уточнено, что размер штрафа по данной статье варьируется от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что автомобиль Mercedes, за рулем которого была женщина, сбил актрису на Тверском бульваре. Виновная сообщила о случившемся сотрудникам полиции, однако, по ее словам, Литвинова скрылась с места ДТП. 

Актриса и режиссер опубликовала в Instagram запись, где она сообщила, что ее действительно сбили 12 января, в день рождения. Ей зашили подбородок и сейчас «все хорошо». 

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