В Москве оштрафовали водителя, сбившего Ренату Литвинову

Полицейские оштрафовали водителя, который сбил на Тверском бульваре в Москве актрису Ренату Литвинову.

«На водителя составлен административный протокол по статье "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения"», - передает ТАСС.

Было уточнено, что размер штрафа по данной статье варьируется от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что автомобиль Mercedes, за рулем которого была женщина, сбил актрису на Тверском бульваре. Виновная сообщила о случившемся сотрудникам полиции, однако, по ее словам, Литвинова скрылась с места ДТП.

Актриса и режиссер опубликовала в Instagram запись, где она сообщила, что ее действительно сбили 12 января, в день рождения. Ей зашили подбородок и сейчас «все хорошо».