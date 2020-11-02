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Россиянина Бровко приговорили в США к восьми годам колонии

Виктория Ивашечкина
19:47 02.11.2020
Уточняется, что гражданин РФ был участником элитных онлайн-форумов, предназначенных для русскоязычных киберпреступников.
Россиянина Бровко приговорили в США к восьми годам колонии
© Фото: Pixabay

Россиянина Александра Бровко приговорили к восьми годам тюрьмы в США за участие в интернет-мошенничестве. Уточняется, что оно нанесло ущерб в размере $100 миллионов. Об этом сообщили в Минюсте США.

«Гражданин России был приговорен 30 октября к восьми годам тюремного заключения за участие в сложной схеме кражи и передачи конфиденциальной личной и финансовой информации в преступном онлайн-подполье», - сказано на сайте ведомства. 

Уточняется, что, Бровко был активным участником ряда элитных онлайн-форумов, предназначенных для русскоязычных киберпреступников. С помощью них участники собирали и обменивались своими криминальными инструментами и услугами.

С 2007 по 2019 год осужденный работал в сотрудничестве с другими киберпреступниками над монетизацией конфиденциальных данных. В сообщении Минюста США указано, что россиянин признал свою вину.

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