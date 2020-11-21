Глава Минпромторга поручил наладить бесперебойное производство лекарств от COVID-19

В российских регионах продлевают коронавирусные ограничения. В Подмосковье до конца ноября остается в силе запрет на массовые мероприятия с участием зрителей, а также на посещение музеев и усадеб.

В Самарской области зафиксирован суточный антирекорд по новым случаям инфицирования, а в Санкт-Петербурге, который удерживает второе место по количеству вновь заразившихся, гослаборатории переходят на круглосуточный режим работы. Тесты на COVID-19 можно сдать даже ночью.

Городской родильный дом Курска уже почти месяц переоснащен под ковидный госпиталь. Из 129 коек заняты 78. Большинство мест с доступом кислорода, подача которого идет через газификатор - агрегат пока считается самым эффективным способом по доставке жизненно важных элементов. В отличие от кислородных баллонов, его не нужно менять ежедневно, но продукт считается энергозатратным.

При перегрузке возможны сбои. Так и произошло в курском роддоме - техника попросту не выдержала потока больных.

«Подача кислорода начала осуществляться через резервный источник, из кислородных баллонов. Было принято решение перевести тяжелых больных пациентов в другие учреждения», - рассказала врио главного врача Курского городского клинического родильного дома Наталья Мальцева.

Решать проблему с нехваткой кислорода в медучреждениях начали на федеральном уровне. Министр Минпромторга Денис Мантуров экстренно вылетел в Курск. Сначала телемост с областным металлургическим кластером. Предприятие впервые начнет работу по производству медицинского оборудования.

«Сегодня все предприятия, кто изначально производил, имел лицензию по медицинскому кислороду, они все задействованы на 100%. И как предполагалось, мы используем сегодня резервы металлургических и химических предприятий, которым выдаем интенсивно лицензии для того, чтобы не возникало никаких, даже возможных перебоев с поставкой кислорода», - подчеркнул глава Минпромторга.

Ситуация в регионе сложная - больше 13 тысяч заболевших. Губернатор Роман Старовойт поручил всем больным, которые лечатся на дому, предоставить бесплатные лекарства. Но некоторых препаратов попросту не оказалось в наличии.

Цепочка поставок медицинских препаратов разрывается: причин перебоев в торговле несколько. Случалось и так, что товар в аптеках был, но продавать его провизоры не имели права. Помешала новая система маркировки.

«Мы не смогли обеспечить поставку маркированных препаратов от оптовых производителей до конечного потребителя. Любая система для того, чтобы заработать, должна пройти обкатку», - объясняет главный врач частного медицинского центра Александр Шестаков.

Обкатывать будут уже в следующем году: на время пандемии аптеки работают по старому режиму. Такое решение приняли в правительстве. Но вот еще одна проблема: высокий спрос на лекарства среди населения: люди в панике сметают все с запасом.

Президент Владимир Путин на совещании с министрами четко дал понять: если лекарств не хватает, объемы производства необходимо наращивать. Глава Минпромторга лично приезжает проконтролировать производство в Курской области. В поле зрения каждый конвейер - министр проверяет качество и вносит предложения.

Предприятие производит свыше 600 миллионов упаковок в год. Но и этого теперь не хватает. С поддержкой государства выйдет на новый уровень.

«Сегодня производится 500 тысяч упаковок в сутки. То есть предприятия нашли возможность расширить эту линейку для того, чтобы обеспечить тот повышенный спрос, который на сегодняшний день есть. Мы уже видим, как идет поступательно снижение остроты с точки зрения поступления в аптечные сети», - отметил министр Мантуров.

Курская область планирует перенимать опыт коллег с других регионов. В планах строительство быстровозводимого инфекционного госпиталя. В Татарстане такой построили за 100 дней. На опережение сейчас работают многие: в Крыму наготове современный модуль инфекционной больницы - еще несколько недель назад здесь был лишь фундамент, сейчас - ведутся отделочные работы.