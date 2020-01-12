«Зашили подбородок»: Литвинова рассказала о последствиях ДТП

Актриса и режиссер Рената Литвинова опубликовала в Instagram пост, где рассказала о случившемся в день ее рождения ДТП.

«Меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок.

Литвинова подчеркнула, что была совершенно трезвая, и уточнила, что направлялась в салон после пробежки. И сообщила, что с «ней уже все хорошо».

«Как Вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения», - это единственное, что сказала Литвинова девушке за рулем, сообщается в записи.

© renatalitvinovaofficiall, Instagram

ДТП с участием Ренаты Литвиновой произошло 12 января в центре Москвы. По информации ГИБДД, водитель Mercedes сама вызвала сотрудников, сообщила о наезде на женщину, которая скрылась с места аварии.