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Более 1 900 человек вернулись в Нагорный Карабах за минувшие сутки

Роман Захаров
09:27 21.11.2020
Российские миротворцы сообщили об отсутствии нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Нагорном Карабахе при содействии российских миротворцев беженцы постепенно возвращаются в свои дома. С каждым днем их прибывает все больше: только за пятницу в Степанакерт приехали больше 1 900 человек.

В колонне, которую наши военнослужащие сопровождали из Еревана, было 23 автобуса и почти 250 личных автомобилей. На центральной площади приехавших встретили родные. Те, кто оставался в городе даже под обстрелами, впервые за много недель обняли своих детей, внуков и жен.

Люди горячо благодарят миротворцев, ведь это они вернули в регион спокойствие. Как сообщили в штабе нашего контингента, нарушений режима прекращения огня или провокаций в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано.

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