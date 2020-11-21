Более 1 900 человек вернулись в Нагорный Карабах за минувшие сутки

В Нагорном Карабахе при содействии российских миротворцев беженцы постепенно возвращаются в свои дома. С каждым днем их прибывает все больше: только за пятницу в Степанакерт приехали больше 1 900 человек.

В колонне, которую наши военнослужащие сопровождали из Еревана, было 23 автобуса и почти 250 личных автомобилей. На центральной площади приехавших встретили родные. Те, кто оставался в городе даже под обстрелами, впервые за много недель обняли своих детей, внуков и жен.

Люди горячо благодарят миротворцев, ведь это они вернули в регион спокойствие. Как сообщили в штабе нашего контингента, нарушений режима прекращения огня или провокаций в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано.