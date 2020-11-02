Вышибало двери: очевидцы рассказали подробности взрыва газовых баллонов на юге Москвы

Очевидцы рассказали подробности взрыва нескольких десятков газовых баллонов на загоревшемся складе на юге Москвы.

Напомним, мощный пожар вспыхнул на Варшавском шоссе, совсем рядом от жилых домов. По словам очевидцев, столбы пламени взмывали выше многоэтажек, а взрывной волной даже вышибало двери.

Одна из жительниц дома на Варшавском шоссе рассказала, что видела огромное пламя, потом черный дым, который вскоре сменился на белый. Спустя несколько минут послышались взрывы.

На месте происшествия пожарным пришлось работать в крайне непростых условиях. В любой момент мог взорваться еще один газовый баллон. А всего их было почти 700. Каждый баллон объемом 50 литров взрывоопасной смеси. По словам некоторых жителей близлежащих домов, происходящее напоминало атомную войну.

Ранее сообщалось, что возгорание в ангаре на юге столицы, где хранились газовые резервуары объемом 600 кубических метров, произошло днем 2 ноября. Из-за взрывов пожарным сначала не удавалось подойти к огню. Позже пожар локализовали на площади 4 300 квадратных метров.