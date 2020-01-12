Раскрыты подробности ДТП с Ренатой Литвиновой

В ГИБДД «Звезде» прокомментировали информацию о ДТП с участием Ренаты Литвиновой.

«Проводится проверка по факту сообщения от водителя Mercedes, которая якобы сбила женщину. С ее слов она сама вызвала сотрудников, сообщила, что она сбила женщину, а та скрылась с места», - рассказала офицер пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве Анастасия Деткова.

По информации сотрудника, данных о пострадавших пока не поступало.

По словам ассистента актрисы Александры, 53-летняя актриса и режиссер после аварии находится в порядке.

Однако по сообщениям в СМИ, в результате ДТП у актрисы оказались повреждены рука и нога, ей была оказана экстренная помощь. Авария произошла в центре Москвы у ресторана McDonald’s.