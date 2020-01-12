Раскрыты подробности ДТП с Ренатой Литвиновой
Автомобиль сбил актрису в центре Москвы в день ее рождения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nikolay Titov, Russian Look, Globallookpress
В ГИБДД «Звезде» прокомментировали информацию о ДТП с участием Ренаты Литвиновой.
«Проводится проверка по факту сообщения от водителя Mercedes, которая якобы сбила женщину. С ее слов она сама вызвала сотрудников, сообщила, что она сбила женщину, а та скрылась с места», - рассказала офицер пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве Анастасия Деткова.
По информации сотрудника, данных о пострадавших пока не поступало.
По словам ассистента актрисы Александры, 53-летняя актриса и режиссер после аварии находится в порядке.
Однако по сообщениям в СМИ, в результате ДТП у актрисы оказались повреждены рука и нога, ей была оказана экстренная помощь. Авария произошла в центре Москвы у ресторана McDonald’s.