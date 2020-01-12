В Риме запретили продавать сувениры у некоторых достопримечательностей
Наряду с другими штрафами это станет мерой борьбы с массовым туризмом.
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В Риме запретили продавать сувениры, напитки и фастфуд у ряда популярных туристических достопримечательностей, сообщает газета Express.
Запрет касается Испанской лестницы, Пантеона, фонтана Треви и Пьяццы Навона. По данным издания, владельцам торговых точек предложили альтернативные места продаж, так как они «работали легально, предоставляя туристам нужный сервис».
Самые распространенные, пользующиеся спросом римские сувениры - фигурки Папы Римского, Колизея, шлемы гладиаторов, магниты и рюмки.
Власти города таким образом ведут борьбу с массовым туризмом. Уже введены штрафы за купание в фонтанах, также запрещено карабкаться, сидеть и лежать на ступеньках. Штрафы за нарушения достигают 450 евро.