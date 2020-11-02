Ученые выяснили, что мутация коронавируса сделала его более заразным

Ученые из Техасского университета в Остине исследовали более 5 000 пациентов с COVID-19, чтобы понять, каким образом мутировал вирус SARS-CoV-2. Была идентифицирована еще одна мутация, которая, по-видимому, делает вирус еще более заразным.

«Вирус мутирует из-за... случайных генетических изменений... и давления со стороны нашей иммунной системы», - передает слова соавтора исследования доктора Ильи Финкельштейна Mirror.

Анализ исследователей показал, что во время начальной волны пандемии 71% пациентов с коронавирусом имели мутацию. Однако, по словам команды, во второй волне летом этот вариант распространился до 99,9%.

«Вирус продолжает мутировать, распространяясь по всему миру. Усилия по надзору в реальном времени, подобные нашему исследованию, гарантируют, что глобальные вакцины и терапевтические препараты всегда будут на шаг впереди», - добавил Финкельштейн.

В общей сложности исследователям удалось идентифицировать 285 мутаций, хотя большинство из них не оказывает значительного влияния на тяжесть заболевания. Как отмечают ученые, каждая новая инфекция - это «бросок кубика» и дополнительный шанс для развития более опасных мутаций.