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С нового года российские автолюбители смогут самостоятельно укомплектовать автомобильную аптечку

Роман Захаров
09:00 21.11.2020
Аптечки, произведенные и укомплектованные до 1 января 2021 года, смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий.
С нового года российские автолюбители смогут самостоятельно укомплектовать автомобильную аптечку
© Фото: Hans Braxmeier, Pixabay

С 1 января 2021 года российские водители не будут обязаны покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России №1080н. Об этом говорится в сообщении здравоохранительного ведомства.

При этом аптечки, произведенные и укомплектованные до указанной даты, смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года.

«Мы уверены, что изменение требований к комплектации аптечек не вызовет неудобств у потребителей, а также позволит им самостоятельно приобрести необходимые медицинские изделия и пополнять автомобильную аптечку по мере необходимости», - сказано в сообщении Министерства здравоохранения РФ.

Инструкцию по использованию аптечки, включающую универсальный алгоритм оказания первой помощи, можно скачать на сайте ведомства.

Напомним, приказ Минздрава России №1080н от 8 октября 2020 года «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» был зарегистрирован Министерством юстиции РФ 9 ноября текущего года и вступит в силу с 1 января 2021 года.

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