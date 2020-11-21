Покоривший TikToк и Instagram пенсионер раскрыл секрет своего успеха

Обычный пенсионер из Кургана покорил социальные сети, в которых обзавелся тысячами подписчиков. Мужчина выкладывает видео ролики в Instagram и TikTok. В них он показывает свою повседневную жизнь.

«Всем уже надоела демонстрация дорогих вещей и путешествий. Люди с удовольствием смотрят простые истории из повседневной жизни», - рассказывает Александр Константинович.

Путь в Сеть для него начался три года назад с визита в гости к внучке в Санкт-Петербург. Девушка обучила деда премудростям обработки фотографий, чем тот не на шутку увлекся.

«Потом я попал в больницу. После выхода из нее мне показалось, что у меня депрессия. Пожаловался внучке, которая предложила мне завести свой блог, чтобы отвлечься и занять себя», - вспомнил пенсионер.

Вдохновение для блога Александр Константинович черпает в повседневной жизни и своих новых увлечениях. Благодаря обширному кругозору он стал своим для молодых людей и старается общаться с ними на одном языке.

«Жизнь становится интересной с появлением в ней нового. Нужно делать все, чтобы это новое появлялось, необходимо интересоваться технологиями и новыми занятиями. Тогда жизнь заиграет другими красками», - уверен блогер.

Останавливаться на достигнутом он не собирается. Тем более, что интерес к блогу пенсионера постоянно растет. Сам Александр Константинович сокрушается, что таких как он в Сети почти нет.

«Я рекомендую своему поколению начать осваивать новые технологии. Вот увидите, ваша жизнь изменится, а более молодое поколение я призываю помогать во всем своим бабушкам и дедушкам», - сказал пенсионер.

В его планах продолжить освоение графических редакторов и программ для монтажа видеороликов. Учиться курганский дедушка готов сам и призывает других следовать своему примеру.

«Я уговариваю внучку создать школу по Instagram и TikTok. Меня ведь она всему научила и теперь пришло время и других людей обучить этому», - уверен блогер.

А сейчас дедушка из Кургана продолжает снимать юмористические короткометражки и обзоры. Четверо внуков Александра Константиновича, как и многотысячная армия подписчиков - в восторге.