Коллега Ксении Пунтус пожаловалась на травлю модели в Instagram

Подруга и коллега модели Ксении Пунтус, выпавшей из окна третьего этажа в Москве, Надежда Юмашева рассказала о травле в адрес девушки в Сети. По ее словам, пользователи оставляют негативные комментарии в Instagram пострадавшей, а также обвиняют ее в наркотической зависимости.

Юмашева попросила подписчиков «быть добрее», ведь когда девушка придет в сознание, ей будет нелегко увидеть сообщения подобного рода, передает РИА Новости.

21-летняя модель и актриса Ксения Пунтус, по предварительной информации, выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова Андрея Бакова. С многочисленными травмами она находится в реанимации одной из столичных больниц.

Ксения Пунтус сотрудничала с различными брендами и появлялась на обложках многих модных журналов. Кроме того, она снялась в клипе группы «На-На» на песню «Зинаида».