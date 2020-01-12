Вулкан на Филиппинах выбросил огромный столб пепла: видео последствий

На Филиппинах проснулся и выбросил километровый столб пепла вулкан Тааль.

«Звезда» публикует кадры извергающегося вулкана. На них видно, что все небо заволокло плотным дымом, а также слышен грохот.

На острове началась массовая эвакуация проживающих поблизости 80 тысяч человек. Международный аэропорт Манилы временно перестал принимать и отправлять рейсы.

Тааль является одним из самых маленьких действующих вулканов на Земле.