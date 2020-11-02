СМИ сообщили о гибели замкомандующего Армией обороны Карабаха
Артур Саркисян занимал пост заместителя министра обороны Карабаха и заместителя командующего Армией обороны с 4 июля.
© Фото: Информационный штаб Арцах
Замкомандующий Армией обороны Карабаха полковник Артур Саркисян погиб в зоне боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Вооруженных силах непризнанной республики.
Подробности случившегося не уточняются.
Саркисян занимал пост заместителя министра обороны Карабаха и заместителя командующего Армией обороны с 4 июля.
Ранее сообщалось об освобождении от должности из-за ранения министра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Джалала Арутюняна. На его пост назначен Микаел Арзуманян.
Бои в зоне карабахского конфликта идут с 27 сентября, несмотря на неоднократные попытки установить перемирие. Ранее в МИД РФ в очередной раз призвали стороны к незамедлительному прекращению огня.