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В Индии мошенники продали врачу «волшебную лампу Аладдина»

Виктория Ивашечкина
18:41 02.11.2020
Перед этим аферисты якобы доказали магическое действие артефакта и запросили за него около 200 000 долларов.
В Индии мошенники продали врачу «волшебную лампу Аладдина»
© Фото: Uttar Pradesh Police

Врач из Индии Лаик Хан стал жертвой настоящих мошенников, которые продали ему «волшебную лампу Аладдина» за $41 500.

Перед этим аферисты пообещали мужчине, что артефакт будет исполнять желания. Позже они якобы вызвали «джинна», чтобы убедить врача в подлинности волшебной лампы, передает NDTV News

Сам потерпевший рассказал, что он познакомился с аферистами, когда пришел к ним в дом, чтобы лечить женщину. Ее мошенники называли «больной матерью». Врач посещал пациентку более месяца, и злоумышленники начали убеждать медика, что могут сделать его «сказочно богатым».

«В один из моих визитов передо мной появился настоящий Аладдин. Только потом я понял, что это был переодетый преступник», - рассказал сам потерпевший.

Тогда мошенники рассказали, что у них есть «лампа Аладдина», якобы способная исполнять любые желания, и предложили ее купить. Мужчины оценили артефакт в 15 миллионов индийских рупий (около $200 000).

Тогда врач заявил аферистам, что не сможет заплатить полную сумму. При этом они согласились принять первоначальный взнос в размере 310 000 рупий (около $41 500). Лишь после передачи денежных средств мошенникам врач понял, что его обманули. После этого обратился в полицию.

Правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых. Третья предполагаемая участница мошеннической схемы была объявлена в розыск. В полиции заявили, что мошенники и ранее совершали подобные преступления.

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