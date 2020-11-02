Ученые назвали неочевидные признаки инфаркта

Эксперты рассказали о неочевидных и неожиданных признаках того, что человеку грозит инфаркт. Отмечается, что большинство людей знают лишь главные симптомы сердечного приступа. Это боль в груди, одышка и усталость.

«Синеватые губы, руки или ноги также могут сигнализировать о том, что у человека сердечный приступ», - подчеркнули в некоммерческой медицинской организации Седарс-Синай, передает издание Express.

Также эксперты выделили и другие предвестники инфаркта: ощущение слабости, внезапное увеличение потоотделения, «тяжелое» сердцебиение, нерегулярный сердечный ритм, потеря сознания, а также чувство беспокойства и приближающейся смерти.

Эксперты объяснили, что боль в груди может быть разной интенсивности. У одних она сильная, а кому-то будет напоминать неприятные ощущения при несварении желудка. Вышеперечисленные симптомы могут присутствовать в течение нескольких дней, а могут возникнуть внезапно и резко.

Ранее врачи рассказали, как определить скорый инфаркт по состоянию ног. По словам специалистов, стоит внимательно осмотреть ноги, снимая носки в конце дня. Насторожить человека должен синюшный или фиолетовый оттенок кожи. А также появление сетчатого капиллярного рисунка и желтовато-оранжевых восковых наростов.