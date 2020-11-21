«Концертов навалом»: продюсер рассказал, как артисты зарабатывают в условиях пандемии

Артисты при желании легко могут найти способ заработка во время новогодних праздников. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал музыкальный продюсер Евгений Морозов.

В частности, он напомнил, что локдаун в стране сейчас официально не объявлен, и единственные, на кого могут повлиять некоторые существующие ограничения - это, по мнению продюсера, государственные театры, но и те находятся на гособеспечении.

«Все уже поняли, как надо себя вести. Это, конечно, не касается государственных театров. Им нельзя, чтобы было заполнено больше 25% мест. Но они на государственных дотациях, за счет государства существуют», - объяснил он.

Коммерческие же исполнители, уверен Морозов, вполне могут выступать на корпоративных концертах.

«Корпоративы проходят. И будут они в декабре. Может, конечно, не так много, но это вопрос к компетенции организаторов: кто-то умеет организовать досуг богатому заказчику, а кто-то нет. В регионах корпоративов будет меньше, а в Москве - нет. Рестораны в новогоднюю ночь работать не будут. А банкетные залы за городом - уже проданы. А в этих банкетных залах будут люди и будут концерты. Концертов навалом... Как можно богатому человеку запретить дома у себя поставить сцену, провести звук и разрешить выступить у себя артистам?», - резюмировал он.

Ранее многие известные деятели культуры обратили внимание на тяжелое положение, в котором оказались артисты из-за карантинных ограничений.

Например, Валерий Меладзе предложил другим исполнителям не принимать участия в традиционных «голубых огоньках». Певец отметил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет ощущения праздника, а если работа артистов запрещена ограничительными мерами по борьбе с коронавирусом, то и сниматься, по его мнению, в разных программах им тоже не стоит.

Вскоре Лев Лещенко посетовал на то, что многие певцы во время пандемии оказались в бедственном положении. В частности, со слов Лещенко, некоторые артисты сейчас сидят без концертов, а их коллективы ищут любую возможность подработать, в том числе и на стройках.

Также на кризис в индустрии развлечений обратил внимание музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который призвал власти пересмотреть введенные ограничительные меры либо начать финансово поддерживать отрасль.