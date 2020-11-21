СМИ сообщили об ужасающем состоянии боевой авиации США

Счетная палата правительства США (GAO) опубликовала доклад о плачевном техническом состоянии военной авиации и расходах на ее эксплуатацию. Согласно приведенным данным, из 46 типов авиатехники около половины не достигают заданных показателей готовности.

Важно отметить, что GAO проверяла годовые коэффициенты для разных типов самолетов, а не полные показатели выполнения полетов. В первом случае техника считается пригодной, если может выполнять хотя бы одну из назначенных задач, пишет портал The Drive.

Лучше всего, по мнению GAO, обстоят дела у морских самолетов-разведчиков EP-3E Aries II и летающих командных пунктов E-6B Mercury. Их экипажи передают команды на запуски баллистических ракет в случае необходимости.

Фронтовые истребители F-15E Strike Eagle демонстрировали достижение показателей готовности лишь в половине случаев, еще 17 типов воздушных судов, включая стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit, укладывались в установленные нормативы хотя бы один раз за минувшие девять лет.

Есть и те самолеты, которые вообще не достигали необходимого уровня боеготовности. Среди них бомбардировщики B-1B, истребители F-22 Raptor и палубные истребители F/A-18 Hornet.