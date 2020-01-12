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Путин обсудил ситуацию в Ливии с Макроном и Конте

Ирина Егорова
18:33 12.01.2020
Стороны высоко оценили российско-турецкие договоренности, достигнутые 8 января в Стамбуле, и выразили намерение способствовать успешному проведению планирующейся берлинской международной конференции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон по телефону обсудили ситуацию в Ливии.

«В контексте российско-турецких договоренностей, достигнутых 8 января в Стамбуле, подчеркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля

Россия и Франция подтвердили готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса.

Также Путин обменялся мнениями по ситуации в Ливии с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора. 

Джузеппе Конте высоко оценил российско-турецкие договоренности, достигнутые 8 января в Стамбуле.

«Особо отмечена важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня», - передает пресс-служба Кремля

Французский президент и Джузеппе Конте выразили намерение способствовать успешному проведению планирующейся в Берлине международной конференции под эгидой ООН по Ливии. Идея была высказана накануне канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ходе переговоров в Кремле. 

Российский лидер считает, что конференция станет тем политическим средством, которое положит начало постепенному мирному урегулированию конфликта.

Ливийскую проблематику российский лидер 11 января обсудил с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

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