Путин обсудил ситуацию в Ливии с Макроном и Конте
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон по телефону обсудили ситуацию в Ливии.
«В контексте российско-турецких договоренностей, достигнутых 8 января в Стамбуле, подчеркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Россия и Франция подтвердили готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса.
Также Путин обменялся мнениями по ситуации в Ливии с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора.
Джузеппе Конте высоко оценил российско-турецкие договоренности, достигнутые 8 января в Стамбуле.
«Особо отмечена важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня», - передает пресс-служба Кремля.
Французский президент и Джузеппе Конте выразили намерение способствовать успешному проведению планирующейся в Берлине международной конференции под эгидой ООН по Ливии. Идея была высказана накануне канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ходе переговоров в Кремле.
Российский лидер считает, что конференция станет тем политическим средством, которое положит начало постепенному мирному урегулированию конфликта.
Ливийскую проблематику российский лидер 11 января обсудил с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.