Путин обсудил ситуацию в Ливии с Макроном и Конте

Французский президент и Джузеппе Конте выразили намерение способствовать успешному проведению планирующейся в Берлине международной конференции под эгидой ООН по Ливии. Идея была высказана накануне канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ходе переговоров в Кремле.

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