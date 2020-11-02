В стране и мире Скончался актер фильма «В бой идут одни "старики"» Анна Касаткина По данным СМИ, Александр Немченко страдал тяжелой формой диабета. © Фото: kino-teatr.ru На Украине скончался актер Александр Немченко. Об этом сообщается на странице Винницкого театра имени Николая Садовского в Facebook. Народному артисту Украинской ССР было 66 лет. Причины смерти не уточняются. По данным СМИ, Немченко страдал тяжелой формой диабета. Немченко наиболее известен зрителю по роли веселого барабанщика поющей эскадрильи в советской киноленте «В бой идут одни "старики"». Он также снялся еще в четырех полнометражных фильмах, в том числе сыграл одну из главных ролей в картине «Комбаты». На театральных подмостках Немченко сыграл 122 роли. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика