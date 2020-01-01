Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме. Об этом сообщила шеф-редактор портала Елена Черышева в опубликованном к читателям обращении. Она объяснила ситуацию, которая сложилась из-за запрета на работу с 1 января 2020 года.

Ранее стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены разорвать трудовые отношения с порталам с 1 января 2020 года из-за угроз уголовного преследования со стороны эстонских властей.

«Мы не имеем права рисковать судьбами наших людей. В результате с 1 января сотрудники редакции были вынуждены прекратить трудовые отношения со Sputnik Эстония и МИА “Россия сегодня”», - говорится в обращении Елены Чернышовой.

Шеф-редактор Sputnik Эстония дополнила, что сайт продолжит работу в полном объеме. В ближайшее время она будет организована таким образом, чтобы не находится под давлением со стороны эстонских властей.

Ранее в ОБСЕ призвали власти Эстонии воздержаться от давления на сотрудников Sputnik Эстония, которое противоречит обязательствам страны в рамках организации.