«Лучшие» среди худших: названы номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы антипремии «Золотая малина» озвучили номинантов. Получателей «ягод» назовут 8 февраля - за день до «Оскара».
В категории «Худший фильм» номинированы «Годзилла: Король монстров», «Зеровилль», «Кошки», «Море соблазна», «Стекло», «Похороны Мэдэи», «Призраки Шэрон Тейт», «Репродукция», «Рэмбо: Последняя кровь», «Фанатик» и «Хеллбой».
За «звание» худшего актера сразятся Джерард Батлер, Мэттью Макконахи, Джеймс Макэвой, Киану Ривз, Сильвестр Сталлоне, Джон Траволта, Джеймс Франко и Дэвид Харбор.
Список потенциально худших актрис выглядит так: Хилари Дафф, Милла Йовович, Деми Мур, Тайлер Перри, Ребел Уилсон, Меган Фокс, Энн Хэтэуэй и Франческа Хэйуорд.
Худшим режиссером может стать Андреа Берлофф, Эдриан Грюнберг, Майкл Доэрти, Фред Дерст, Нил Маршалл, Дэниэл Фэррандс, Джеймс Франко, Ной Хоули, Том Хупер и М. Найт Шьямалан.
Среди фильмов с худшими сценариями числятся «Кошки», «Призраки Шэрон Тейт», «Адская кухня», «Рэмбо: Последняя кровь», «Годзилла: Король монстров», «Люси в небесах», «Похороны Мэдэи», «Стекло», «Хеллбой» и «Щегол».
Худшим ремейком или сиквелом окажется одна из следующих кинокартин: «Хеллбой», «Падение ангела», «Люди Икс: Темный Феникс», «Похороны Мэдэи», «Годзилла: Король монстров», «Рэмбо: Последняя кровь» и «Стекло».