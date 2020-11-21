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Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым отказался от примирения с актером

Ян Брацкий
07:39 21.11.2020
Следующее заседание Хамовнического суда по делу актера Михаила Ефремова должно состояться 23 ноября.
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым отказался от примирения с актером
© Фото: Актер Михаил Ефремов, VK

Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, не готов пойти на примирение с ним. Об этом заявил представляющий интересы Виталия Захарова адвокат Сергей Аверцев.

«Ни при каких обстоятельствах мой доверитель не готов пойти на примирение с Ефремовым. Данная позиция Виталия Захарова последовательна и не менялась с момента слушания дела в первой инстанции», - приводит ТАСС слова юриста.

Ранее суд потребовал от Ефремова выплатить старшему сыну погибшего один миллион рублей в рамках гражданского иска. Сам Виталий Захаров требовал от актера семь миллионов 300 тысяч рублей.

Недавно появились новости о возможном примирении сторон. Об этом рассказал один из адвокатов Ефремова Андрей Алешкин. Позже эти сведения  опроверг представляющий интересы семьи Захарова Александр Добровинский. С его слов, речь идет только об улаживании финансовых вопросов.

Следующее заседание Хамовнического суда по гражданским искам на сумму более трех миллионов рублей состоится 23 ноября.

Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии за совершенное им смертельное ДТП в центре Москвы. Внедорожник, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу и протаранил другой автомобиль.

За его рулем находился курьер Сергей Захаров, который скончался от полученных травм. Ефремова осудили на восемь лет лишения свободы, однако 22 октября его защита смогла добиться пересмотра приговора в сторону незначительного уменьшения срока.

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