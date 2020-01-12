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Полиция опечатала квартиру в Москве, из окна которой выпала модель

Ирина Егорова
17:42 12.01.2020
Сотрудники правоохранительных органов склоняются к выводу, что девушка выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова.
Полиция опечатала квартиру в Москве, из окна которой выпала модель
© Фото: @kspuntus, Instagram

Квартира, из окна которой, предположительно, выпала Ксения Пунтус, опечатана. Она считается местом происшествия.

Один из жильцов дома подтвердил данную информацию.  

«При мне опечатывали квартиру, в которой проживает Андрей Баков. Так что девушка явно там была и выпала оттуда», - сказал он.

Таким образом, полиция склоняется к версии, что модель Ксения Пунтус, найденная 11 января на Трехпрудном переулке, все же выпала из окна квартиры Никиты Михалкова на третьем этаже. По информации сайта «Московский комсомолец», квартира оформлена на мать Андрея, актрису Анну Михалкову.

Житель видел, как в ту ночь в квартиру пришли три пары, позже четверо ушли, через некоторое время вернулись, а им уже никто не открыл, передает издание.

Полураздетая 21-летняя модель и актриса Ксения Пунтус была обнаружена в кустах дворником во время обхода территории. Он вызвал скорую, и девушку с переломами ребер и ног увезли в больницу, где прооперировали. Сейчас, по информации СМИ, она находится в тяжелом состоянии в реанимации.

У коллег пострадавшей есть другая версия случившегося. Алеся Кафельникова считает, что Ксению спрятали в кустах, а мать пострадавшей думает, что дочь специально вытолкнули из окна.

По словам кастинг-директора девушки Дмитрия, с которым они работали последние два года, 14 января Ксения должна была улететь в Париж на съемки, поэтому она отказалась от предложения сняться в клипе, передает сайт «Московский комсомолец».

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