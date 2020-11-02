Задержан один из подозреваемых в убийстве «колбасного короля» в Подмосковье

Один из подозреваемых в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова в подмосковной Истре задержан. Об этом «Звезде» сообщили в Следственном комитете России.

«Благодаря совместным усилиям и слаженной работе Следственного комитета и оперативных сотрудников МВД задержан один из подозреваемых в убийстве 54-летнего предпринимателя», - сказала телеканалу старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Она добавила, что правоохранительные органы проводят комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий по установлению и задержанию соучастника преступления.

Убийство произошло на территории домовладения бизнесмена в ночь на 2 ноября. Люди в масках проникли в баню, связали Маругова и его супругу, после чего стали требовать денег. Женщине удалось освободиться и убежать.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили хозяина дома без признаков жизни, с места происшествия изъяли арбалет, из которого он был застрелен. Удалось также найти машину, на которой скрылись преступники. Расследование преступления продолжается.