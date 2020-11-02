Названы группы людей, которым угрожает затяжной коронавирус

Британские ученые рассказали, кто больше всего подвержен затяжному течению COVID-19.

По словам специалистов, приблизительно каждый 20-й пациент с коронавирусом испытывает симптомы болезни на протяжении двух месяцев и даже больше. При этом в самом начале заболевания можно предсказать его длительность, передает портал Express.

«Чем больше симптомов у пациента проявляется на первой неделе заболевания, тем выше вероятность затяжного COVID-19», - уточнили ученые.

Британские специалисты выяснили, что длительность протекания болезни зависит от возраста, пола, а также индекса массы тела. Перед этим ученые изучили данные почти 4 200 пациентов с коронавирусом. Было установлено, что чем старше больной, тем выше риск длительного течения заболевания.

К примеру, болезнь задерживается у около 10% пациентов в возрасте от 18 до 49 лет, а у лиц старше 70 лет это значение достигает 22%. Более того, от коронавируса дольше страдают люди с более высоким индексом массы тела. Также ученые установили, что у мужчин длительное течение болезни встречается в полтора раза чаще, чем у женщин.

Ранее британские ученые заявили, что падение интеллекта и нарушение ориентации в пространстве и времени - одни из побочных эффектов, с которыми сталкиваются пациенты, переболевшие коронавирусом. Также специалисты отметили, что нарушение когнитивной функции наблюдается как у тех, кто переболел в тяжелой форме, так и у перенесших вирус бессимптомно.