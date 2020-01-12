Ренату Литвинову сбил автомобиль в центре Москвы

В центре Москвы автомобиль сбил актрису и режиссера Ренату Литвинову. Об этом рассказала «Звезде» ассистент актрисы Александра. Она также заверила, что с Литвиновой все в порядке.

Женщина шла по улице, и у ресторана McDonald’s на нее наехала машина. Предварительно, за рулем автомобиля находилась девушка.

Происшествие случилось в день рождения Литвиновой.

Как сообщает Mash, в результате ДТП у актрисы оказались повреждены рука и нога. Сейчас врачи оказывают ей экстренную помощь.