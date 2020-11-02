В Нидерландах поезд метро чудом не упал в воду, зацепившись за «хвост кита»
Произведение современного искусства спасло жизнь машинисту.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Нидерландах машинист поезда метро выжил в катастрофе благодаря произведению современного искусства. Сошедший с рельсов на эстакаде в городе Спейкениссе состав повис на огромной скульптуре «Хвосты китов».
Поезд врезался в барьер путей над водой, выехал за пределы рельсов и застрял на скульптуре на высоте 10 метров. Машинисту удалось покинуть состав самостоятельно, пассажиров в этот момент в поезде не было.
Скульптура была размещена в водоеме в 2002 году. Ее изготовил из полиэстера голландский архитектор Маартен Струйс.