В Нидерландах поезд метро чудом не упал в воду, зацепившись за «хвост кита»

В Нидерландах машинист поезда метро выжил в катастрофе благодаря произведению современного искусства. Сошедший с рельсов на эстакаде в городе Спейкениссе состав повис на огромной скульптуре «Хвосты китов».

Поезд врезался в барьер путей над водой, выехал за пределы рельсов и застрял на скульптуре на высоте 10 метров. Машинисту удалось покинуть состав самостоятельно, пассажиров в этот момент в поезде не было.

Скульптура была размещена в водоеме в 2002 году. Ее изготовил из полиэстера голландский архитектор Маартен Струйс.