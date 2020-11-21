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Суд в США разрешил Осиповой дистанционное общение с детьми

Ян Брацкий
07:15 21.11.2020
Женщина будет оставаться на свободе до восьмого января 2021 года, когда состоится следующее заседания суда по ее делу.
Суд в США разрешил Осиповой дистанционное общение с детьми
© Фото: Harvey County Detention Cente

Россиянке Богдане Осиповой, обвиняемой в похищении собственных детей в США, разрешили дистанционное общение с ними. Соответствующее решение принял федеральный окружной суд штата Канзас.  

«Суд принял решение убрать из условий освобождения Мобли (фамилия Осиповой по бывшему мужу) требование избегать любых контактов с детьми. Все остальные условия, включающие залог, остаются в силе», - цитирует ТАСС решение суда.

Знакомый с делом россиянки источник ранее сообщил, что для близких Осиповой решение суда стало важным событием, так как ограничение на общение с детьми было настоящим испытанием для семьи.

«В условиях освобождения обнаружился запрет на общение - без объяснений и уточнений. В связи с этим сторона Осиповой подала в суд просьбу полностью устранить данный пункт, и суд удовлетворил прошение», - отметил осведомленный источник.

Последние три года Богдана Осипова провела в тюрьме города Данбери, стены которой покинула 10 ноября. Следующее заседание суда, на котором решится ее дальнейшая судьба состоится восьмого января 2021 года. Как ожидается, россиянка заслушает новый приговор, скорректированный по требованию апелляционного суда.

Богдана Осипова покинула Соединенные Штаты с ребенком от американца Брайана Мобли в 2014 году без его согласия. При этом в тот момент она была беременна их вторым общим ребенком. Женщину арестовали в 2017 году, когда она вернулась в США для улаживания личных дел. Всего у россиянки трое детей, в настоящий момент все они проживают в РФ. 

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