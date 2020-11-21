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Врач назвал витамины, замедляющие старение

Виктория Ивашечкина
06:07 21.11.2020
Специалист напомнил, что пополнять витаминный запас необходимо только под наблюдением специалиста.
Врач назвал витамины, замедляющие старение
© Фото: Arkadius Kozera, imageBROKER.com, Globallookpress

Врач-дерматолог Станислав Арканников рассказал о необходимости получения витаминов А, Е и С для того, чтобы предотвратить преждевременное старение, поддерживать красоту кожи и максимально продлить молодость.

По словам специалиста, первые два витамина можно получить с помощью кремов и суспензий, а третий - принимая перорально.

Также, как рассказал врач, пополнять витаминный запас необходимо только под наблюдением специалиста. Он же поможет выбрать наиболее подходящий крем для лица, который специалисты рекомендуют использовать регулярно, передает aif.ru

Арканников предупредил, что любое назначение проводится по показаниям, с учетом возраста, пола, состояния здоровья конкретного человека. Также, отметил врач, для увеличения продолжительности жизни нужно правильно питаться, соблюдать режим труда и отдыха, избавиться от зависимостей.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша рассказала о том, какие витамины следует употреблять в зимний период и на какие продукты обратить внимание.

В рационе должно быть достаточное количество белковых продуктов: мясо, рыба, яйца и молочные продукты. Это основные компоненты питания.

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