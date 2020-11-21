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Россиян призвали не целоваться в период пандемии COVID-19

Ян Брацкий
06:58 21.11.2020
Любые тактильные контакты в условиях пандемии вирусного заболевания могут послужить способом его дальнейшего распространения.
Россиян призвали не целоваться в период пандемии COVID-19
© Фото: pixabay

В период пандемии новой коронавирусной инфекции россиянам следует отказаться от приветственных поцелуев, особенно это касается малознакомых людей. С такой рекомендацией выступили сразу несколько медицинских экспертов.

С выводами ученых согласны и специалисты по деловому этикету. С их слов, россиянам вообще не свойственны подобные проявления тактильности при встрече. 

«В пандемию, конечно, нет, мы подчеркиваем, это совершенно очевидно, из соображений безопасности, как бы ты ни желал выразить какие-то симпатии или антипатии – это все ограничено условиями, в которых мы в данный момент существуем», - приводит РИА Новости слова эксперта по деловому этикету Элеоноры Басмановой.

Переломить ситуацию с распространением опасного заболевания может только коллективное соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора и следование советам медиков. Такое мнение ранее озвучила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

В России на сегодняшний день насчитывается 2 039 926 инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки было зарегистрировано 24 318 заболевших.

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