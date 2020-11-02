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В Роспотребнадзоре рассказали о сроках активности антител к коронавирусу

Виктория Ивашечкина
16:48 02.11.2020
В ведомстве сообщили, что у части переболевших COVID-19 наблюдается снижение уровня антител, но это не означает исчезновение иммунитета.
В Роспотребнадзоре рассказали о сроках активности антител к коронавирусу
© Фото: Marijan Murat, dpa, Globallookpress

В Роспотребнадзоре рассказали, что сохранение антител к COVID-19 до пяти месяцев не вызывает никакого сомнения. В ведомстве отметили, что сообщения о том, что они держатся на высоком уровне в течение четырех месяцев, были обусловлены ограниченным сроком наблюдения. Об этом заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.

«Еще в начале октября мы сообщали, что у переболевших COVID-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение четырех месяцев», - объяснил Тотолян, передает РИА Новости.

Ранее издание Science сообщило, что антитела к вирусу сохраняются в организме переболевшего человека до пяти месяцев. Об этом сообщили ученые из медицинского центра Маунт Синай в США. Тогда специалисты отметили, что антитела помогают предотвратить повторное инфицирование или способствуют более легкому течению болезни.

По словам Тотоляна, на сегодняшний день данные касаются больных, перенесших заболевание в средней или тяжелой формах, так как именно эта группа находится под наблюдением. Эпидемиолог рассказал, что у части переболевших наблюдается снижение уровня антител, однако это не означает исчезновение иммунитета.

Ранее иммунологи из США и Канады выяснили, что антитела к COVID-19 сохраняются не менее трех месяцев после того, как человек переболел коронавирусом с явно выраженными симптомами. Длительность защиты от повторного инфицирования зависит от того, как долго остаются в крови переболевшего антитела длительного действия.

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