Колонны пожарных машин: видео с места возгорания на складе газовых баллонов в Москве

В Москве потушили пожар на складе газовых баллонов. Телеканал «Звезда» публикует кадры с места происшествия.

Возгорание в ангаре на юге столицы, где, по предварительной информации, хранились газовые резервуары объемом 600 кубических метров, произошло днем 2 ноября. Из-за взрывов пожарным сначала не удавалось подойти к огню. Позже пожар локализовали на площади 4 300 квадратных метров.

Ангар в результате произошедшего обрушился полностью. Информации о пострадавших не поступало.